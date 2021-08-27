Укрзалізниця закупала неякісні запчастини, які виробляють в ОРДЛО, - СБУ

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.



У схемі брав участь громадянин Росії.

За висновками експертів, продукція могла призвести до пошкодження контактної мережі, вартість якої становить понад 3 млрд грн.

Для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Вони заявляли, що запчастини вироблені з "інноваційного матеріалу".

Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями УЗ налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу.

Наразі на продукцію накладено арешт.