Укрзалізниця закупала неякісні запчастини, які виробляють в ОРДЛО, - СБУ
СБУ викрила корупційну схему в Укрзалізниці: ділки постачали неякісні комплектуючі, складові яких виготовлені на непідконтрольній території Луганщини
Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.
У схемі брав участь громадянин Росії.
За висновками експертів, продукція могла призвести до пошкодження контактної мережі, вартість якої становить понад 3 млрд грн.
Для одержання "прибутку", учасники схеми штучно завищували вартість товару у 10 разів. Вони заявляли, що запчастини вироблені з "інноваційного матеріалу".
Встановлено, що громадянин РФ спільно з високопосадовцями УЗ налагодили корупційний механізм придбання запчастин для рухомого складу.
Наразі на продукцію накладено арешт.
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