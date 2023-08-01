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Укрзалізниця запускає додатковий потяг зі столиці до Ужгорода

1 серпня, 2023 вiвторок
16:14
Суспільство Укрзалізниця

У зв’язку з великим попитом на закарпатський напрямок Укрзалізниця запускає додатковий поїзд №223/224 на маршруті Київ – Ужгород

Про це інформує Укрзалізниця.

З 4 серпня поїзд зі столиці до Ужгорода курсуватиме по парних числах, відправляючись о 16:07 і прибуваючи о 8:07 наступного дня. З 5 серпня потяг у зворотному напрямку до Києва вирушатиму о 18:29 і приїжджатиме о 10:46.

Ще один додатковий рейс – регіональний поїзд №765/766 Київ – Вінниця додатково курсуватиме 5, 6, 12 і 13 серпня. Він відправлятиметься з Києва о 7:55 і приїжджатиме о 11:35. Зворотній рейс вирушатиме з Вінниці о 12:50 і прибуватиме до столиці о 16:45.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.

  • 23 травня Укрзалізниця оголосила про пілотний проєкт із запровадження жіночих купе в потягах. Цьому передувала петиція, в якій українки просили створити окремі вагони для жінок задля їхньої безпеки.
  • 12 червня відкрився продаж квитків у жіночі купе. Їх можна придбати лише онлайн. 
  • 30 червня Укрзалізниця повернула до пасажирських потягів воєнізовану охорону, співробітники якої контролюватимуть порядок та патрулюватимуть вагони. 
  • З 16 липня Укрзалізницею розпочав курсування тимчасовий Інтерсіті+ №720/719 за маршрутом Київ — Харків.  
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