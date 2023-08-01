Про це інформує Укрзалізниця.

З 4 серпня поїзд зі столиці до Ужгорода курсуватиме по парних числах, відправляючись о 16:07 і прибуваючи о 8:07 наступного дня. З 5 серпня потяг у зворотному напрямку до Києва вирушатиму о 18:29 і приїжджатиме о 10:46.

Ще один додатковий рейс – регіональний поїзд №765/766 Київ – Вінниця додатково курсуватиме 5, 6, 12 і 13 серпня. Він відправлятиметься з Києва о 7:55 і приїжджатиме о 11:35. Зворотній рейс вирушатиме з Вінниці о 12:50 і прибуватиме до столиці о 16:45.

Квитки на поїзд вже доступні в застосунку, чат-боті, на сайті та в касах вокзалів.