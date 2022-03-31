Укрзалізниця запускає новий рейс Харків - Трускавець із 2 квітня

Про це повідомила Укрзалізниця.



"Залізниця призначає новий поїзд №21/22 сполученням Харків - Трускавець з 2 квітня", - ідеться в заяві.



Потяг курсуватиме раз на два дні. Він вирушатиме з Харкова о 20:15 і прибуватиме до Трускавця о 14:33. Із Трускавця поїзд відбуватиме о 16:00, а до Харкова приїжджатиме о 10:48.

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