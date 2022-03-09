Укрзалізниця запустила додаткові евакуаційні потяги з Харкова і Донеччини

Про це йдеться в телеґрам-каналі Укрзалізниці.



Були запущені такі рейси:

Інтерсіті+ Дарниця (лівий берег Києва) - Львів о 13:00;

Кривий Ріг - Чоп о 15:00;

Дніпро - Львів о 19:00.

12:36 - №46 Лиман - Ужгород;

14:00 - ІС+ Харків - Львів;

14:39 - №114, 142 Львів - Лиман;

15:09 - №15 Харків - Рахів;

19:27 - №795 Харків - Дніпро;

21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ;

21:43 - №7 Харків - Одеса;

22:40 - №45 Ужгород - Лиман.

Водночас рейс 724 Харків - Львів о 17:00 скасували через насиченість потягів із Харкова."Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку", - зауважили в Укрзалізниці.Також є інші планові рейси через станцію Харків:

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