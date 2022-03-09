Укрзалізниця запустила додаткові евакуаційні потяги з Харкова і Донеччини
9 березня Укрзалізниця зробила додаткові евакуаційні рейси з міст із найбільшим попитом пасажирів і скасувала потяг Харків - Львів
Про це йдеться в телеґрам-каналі Укрзалізниці.
Були запущені такі рейси:
- Інтерсіті+ Дарниця (лівий берег Києва) - Львів о 13:00;
- Кривий Ріг - Чоп о 15:00;
- Дніпро - Львів о 19:00.
"Ми продовжуємо слідкувати за ситуацією на вокзалах і оперативно коригувати графік евакуаційних поїздів. Перший ранковий Інтерсіті+ відправився з Харкова, ще два поїзди очікують на посадку", - зауважили в Укрзалізниці.
Також є інші планові рейси через станцію Харків:
- 12:36 - №46 Лиман - Ужгород;
- 14:00 - ІС+ Харків - Львів;
- 14:39 - №114, 142 Львів - Лиман;
- 15:09 - №15 Харків - Рахів;
- 19:27 - №795 Харків - Дніпро;
- 21:08 - №2 Костянтинівка - Івано-Франківськ;
- 21:43 - №7 Харків - Одеса;
- 22:40 - №45 Ужгород - Лиман.
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