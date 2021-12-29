Укрзалізниця запустила модернізований електропоїзд на новому маршруті Бахмут - Харків

Про це повідомляє пресслужба УЗ.



З Бахмута поїзд № 7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28. Зворотно він вирушатиме о 18:53 та прибуватиме до Бахмута о 23:00.



Поїзд робитиме зупинки на станціях: Сіль, Сіверськ, Ямпіль, Лиман, Святогірськ, Ізюм, Основа та інших.



Також Укрзалізниця додала низку пересадок. У напрямку Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана, Бахмута можна пересісти з таких поїздів:

№ 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04;

№ 724 (Інтерсіті+) Київ - Харків, прибуття о 18:11;

№ 6025 Козача Лопань - Харків, прибуття о 18:30;

№ 6554 Куп'янськ-Вузловий - Харків, прибуття о 18:36.

Нагадаємо, 29 грудня Укрзалізниця закінчила реконструювати дільницю Васильків - Васильків-2 і запустила прямі рейси з Василькова до Києва.

Крім цього, у напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська, Попасної можна пересісти з поїзда № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04.