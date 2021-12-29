Укрзалізниця запустила модернізований електропоїзд на новому маршруті Бахмут - Харків
Укрзалізниця запускає на маршруті Бахмут - Харків - Бахмут новий електропоїзд, який з’єднає Донецьку та Харківську області
Про це повідомляє пресслужба УЗ.
З Бахмута поїзд № 7096/7057 відправлятиметься щодня об 11:25 та прибуватиме до Харкова о 15:28. Зворотно він вирушатиме о 18:53 та прибуватиме до Бахмута о 23:00.
Поїзд робитиме зупинки на станціях: Сіль, Сіверськ, Ямпіль, Лиман, Святогірськ, Ізюм, Основа та інших.
Також Укрзалізниця додала низку пересадок. У напрямку Балаклії, Ізюма, Святогірська, Лимана, Бахмута можна пересісти з таких поїздів:
- № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04;
- № 724 (Інтерсіті+) Київ - Харків, прибуття о 18:11;
- № 6025 Козача Лопань - Харків, прибуття о 18:30;
- № 6554 Куп'янськ-Вузловий - Харків, прибуття о 18:36.
Крім цього, у напрямках Лозової, Слов'янська, Куп'янська, Рубіжного, Лисичанська, Попасної можна пересісти з поїзда № 886 Ворожба - Суми - Харків, прибуття о 17:04.
- Нагадаємо, 29 грудня Укрзалізниця закінчила реконструювати дільницю Васильків - Васильків-2 і запустила прямі рейси з Василькова до Києва.
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