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Укрзалізниця запустила прямі потяги з Василькова до Києва

29 грудня, 2021 середа
09:36
Суспільство потяги Укрзалізниці

29 грудня Укрзалізниця закінчила реконструювати дільницю Васильків - Васильків-2 і запустила прямі рейси з Василькова до Києва

Про це повідомляє Укрзалізниця.

"11 кілометрів - саме стільки залізничних колій потрібно було електрифікувати та відремонтувати для того, щоб з’єднати столицю з одним із ключових міст у багатомільйонній київській агломерації. Ми розпочали втілювати цей проєкт влітку - у максимально короткі терміни налагодили усі необхідні процеси - і вже сьогодні жителі Василькова нарешті отримали комфортну альтернативу автомобільному транспорту. Ми очікуємо, що у будні пасажиропотік на маршруті досягатиме відмітки 5-7 тисяч пасажирів на добу. Київщині потрібні такі проєкти, як Kyiv City Express, Київська обхідна дорога", - зазначив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Очікується, що відкриття нового маршруту допоможе розвантажити Київ від найбільших у Європі заторів і дасть змогу пасажирам почати планувати власний час подорожі. 

"Останній залізничний інфраструктурний проєкт, який було реалізовано для пасажирів, - експрес до Борисполя. До цього за десятки років було збудовано рівно 0 кілометрів нової інфраструктури для пасажирів. Завдяки програмі "Велике будівництво" нам вдалося поновити розбудову пасажирських напрямків та оновлення поїздів. Це перший проєкт, який ми вже завершили і який покращить якість перевезення пасажирів", - додав голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

Загалом у рамках реконструкції дільниці Васильків - Васильків-2 було встановлено 258 опор та електрифіковано 11 км колій, модернізовано 4 залізничні переїзди, капітально відремонтовано понад 10 км колій, укладено майже 9 км плітей безстикової колії та розчищено смугу відведення від дерев та іншої рослинності. Також на дільниці впроваджено сучасну мікропроцесорну систему стрілок та сигналів. 

Крім того, у Василькові збудували нову пасажирську платформу, розташовану в центрі міста, куди приїждждатимуть прямі потяги з Києва. Вона має систему звукового оповіщення пасажирів, встановлено систему відеоспостереження й інформаційні табло.

Загалом між Києвом та Васильковом-2 щодня курсуватиме 18 рейсів приміських електропоїздів. Ранкові електропоїзди №6042 та 6046 Васильків-2 - Київ доїжджатимуть до столиці за 37 хвилин.
 

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Укрзалізниця
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