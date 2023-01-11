Про це інформує Укрзалізниця.

З 19 січня поїзд №59 Харків - Одеса відправлятиметься з Харкова о 12:37 (замість 08:12) та прямуватиме через Дніпро та Кривий Ріг. Потяг не заїжджатиме на станції Новомосковськ, Запоріжжя, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове. Рейс додатково зупинятиметься на станції Божедарівка. Прибуття до Одеси залишається без змін - о 10:57.

Аналогічно буде змінений з 20 січня маршрут зворотного рейсу поїзда №62 Одеса - Харків, що також змінить його час прибуття до Харкова: тепер він приїжджатиме о 15:37 замість 19:06.

Зміни торкнуться і потяга №119/120 Львів - Запоріжжя - Львів. З 19 січня зі Львова цей поїзд прямуватиме через Кривий Ріг та Дніпро і не заходитиме на станції Апостолове, Чортомлик, Нікополь, Марганець, Мирова та Дніпробуд-2, але зупинятиметься на станції Божедарівка. Також зміниться час його прибуття до Запоріжжя - о 15:52 замість 14:20.

При курсуванні із Запоріжжя цей рейс відправлятиметься о 09:45 замість 10:25, і також прямуватиме зміненим маршрутом.

Замість поїзда №275/276 Київ - Запоріжжя - Київ для пасажирів нікопольського напрямку призначаються приміські поїзди:

з 18 січня: №6075 Запоріжжя - Кривий Ріг (відправлення о 15:25, прибуття о 19:54);

з 19 січня: №6076 Кривий Ріг - Запоріжжя (відправлення о 07:10, прибуття об 11:45).

Електрички курсуватимуть через станції Дніпробуд-2, Марганець, Нікополь, Чортомлик та Апостолове, із цих міст можна пересісти на станції Кривий Ріг-Головний на поїзди №75/76 Кривий Ріг - Київ та №59 Харків - Одеса.

Крім того, змінюється розклад руху приміського поїзда №6472 Кривий Ріг - Нікополь з 20 січня: відправлення о 10:10 і прибуття о 12:37 замість 11:34.

"Ці зміни дадуть можливість пасажирам з поїзда №120/119 Львів - Запоріжжя, що прямують до Апостолового, Чортомлика та Нікополя, пересісти на цей приміський рейс по станції Кривий Ріг-Головний", - наголосили у пресслужбі.

Пасажири з Нікополя, Чортомлика та Апостолового, які планували поїздку рейсом №119/120 Запоріжжя - Львів, можуть скористатись приміським поїздом №6485 Нікополь - Кривий Ріг і пересісти на цей же потяг.

Поїзд №6485 вирушатиме з Нікополя об 11:35 і прибуватиме до станції Кривий Ріг-Головний о 14:01. Рейс №119/120 Запоріжжя - Львів відправляється з тієї ж станції о 15:51, що дає можливість пасажирам зробити пересадку з невеликим часом очікування.