Укрзалізниця змінює розклад поїзда з Херсона до Києва
Укрзалізниця змінює розклад поїзда з Херсона. Тепер пасажири зможуть відправлятись з вокзалу у світлу пору доби
Про це йдеться на телеграм-каналі Укрзалізниці.
"Розклад поїзда №102/101 Київ — Херсон стає зручнішим для херсонців. З 1 грудня поїзд відправлятиметься до Києва — о 15:27, прибуваючи на світанку до перших рейсів кільцевої електрички", – зазначають в Укрзалізниці.
Придбати квитки за оновленим графіком можна на сайті, у чат-боті та в застосунку.
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