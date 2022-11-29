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Укрзалізниця змінює розклад поїзда з Херсона до Києва

29 листопада, 2022 вiвторок
08:10
Суспільство Львівська залізниця попередила про тимчасові зміни в русі приміських поїздів

Укрзалізниця змінює розклад поїзда з Херсона. Тепер пасажири зможуть відправлятись з вокзалу у світлу пору доби

Про це йдеться на телеграм-каналі Укрзалізниці.

"Розклад поїзда №102/101 Київ — Херсон стає зручнішим для херсонців. З 1 грудня поїзд відправлятиметься до Києва  — о 15:27, прибуваючи на світанку до перших рейсів кільцевої електрички", – зазначають в Укрзалізниці. 

Придбати квитки за оновленим графіком можна на сайті, у чат-боті та в застосунку.

  • Нагадаємо, 25 листопада з Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей
  • 26 листопада почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького

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