Укрзалізниця змінює розклад поїзда з Херсона до Києва

Про це йдеться на телеграм-каналі Укрзалізниці.

"Розклад поїзда №102/101 Київ — Херсон стає зручнішим для херсонців. З 1 грудня поїзд відправлятиметься до Києва — о 15:27, прибуваючи на світанку до перших рейсів кільцевої електрички", – зазначають в Укрзалізниці.

Придбати квитки за оновленим графіком можна на сайті, у чат-боті та в застосунку.

Нагадаємо, 25 листопада з Херсона відправився перший евакуаційний потяг: виїхали 100 людей

26 листопада почалася безкоштовна евакуація з Херсона до Хмельницького

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