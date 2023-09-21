Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Уламками вікна пошкодило руку й ногу: внаслідок атаки РФ у Києві постраждала 9-річна дівчинка
Ексклюзив

Уламками вікна пошкодило руку й ногу: внаслідок атаки РФ у Києві постраждала 9-річна дівчинка

21 вересня, 2023 четвер
11:02
Війна з Росією Наслідки ракетного удару РФ по Києву 21 вересня 2023 року

У Дарницькому районі Києва під час ранкової ракетної атаки дістали поранення 7 людей, серед них - дев'ятирічна дитина

Про стан 9-річної Альбіни Еспресо.TV розповіла мама дівчинки Марина Ткачук. 

"Це сталося миттєво, це навіть не секунда, а мілісекунда. У той час, коли пролунав вибух, вибило вікно. Дитина була у своєму ліжку, зістрибнула з нього просто на мене. У цю мить вилетіло вікно, швидше за все уламками їй пошкодило ногу і руку", – розповіла жінка. 

За словами матері, в Альбіни дві рвані рани. Вони з дитиною вже була на прийомі в лікарів, дівчинці зашили дві рвані рани на нозі, обробили поранення на руці. Зараз дитина перебуває в безпечному місці, в родичів у Києві. Вона дуже налякана.

Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Дарницькому районі столиці осколки впали на нежитлову будівлю  без загоряння. Окрім того, уламки впали на станцію технічного обслуговування, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 кв. м, загорілися припарковані автомобілі. Також пошкоджені вікна двоповерхового гуртожитку. 

  • Унаслідок атак є постраждалі у Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові. У Черкасах зруйнований готель. Російські ракети влучили в промисловий об'єкт і склад у Дрогобичі на Львівщині. У Рівному росіяни поцілили в енергетичну та цивільну інфраструктуру, на Хмельниччині працювала ППО. Українські Повітряні сили та ППО Сил оборони знищили 36 із 43 крилатих ракет. Усі інші подробиці про ранкову масовану атаку читайте за цим посиланням


 

Читайте також:
Ілон Маск
18 вересня, 2023 понедiлок
"Так багато смертей за такий мізер": Ілон Маск прокоментував український контрнаступ
Анджей Дуда
20 вересня, 2023 середа
Дуда не зміг зустрітися з Зеленським у Нью-Йорку та прокоментував зернові протиріччя
Путін
20 вересня, 2023 середа
Публікація білоруського вченого з зашифрованою фразою "Сдохни, Путлер" зникла з сайту журналу московського університету
Київ
+22°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.69
    Купівля 37.69
    Продаж 38.47
  • EUR
    Купівля 40.47
    Продаж 41.4
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
21 вересня
11:25
Огляд
міжнародний огляд
Росія вдарила ракетами по Україні після промови Зеленського в ООН, а Польща припиняє постачання зброї в Україну на тлі боротьби за зерно. Акценти світових ЗМІ 21 вересня
11:18
На фото: галактика Чумацький Шлях
Команда NASA змоделювала проблиск нашої галактики в гравітаційних хвилях
11:16
Оновлено
збиті ракети
Росія обстріляла Україну ракетами: є постраждалі
10:59
електроенергія, світло ЛЕП
Через масований обстріл РФ пошкоджені енергооб’єкти в західних і центральних регіонах України
10:58
PR
"Мег 2: Западина": нові пригоди океанографа Джонаса на SWEET.TV
10:47
кібератака
Окупанти заявили про "масштабну кібератаку" на кримські інтернет-ресурси
10:38
Нафтогаз
Нафтогаз оголосив про вихід із дефолту
10:29
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 21 вересня: як змінилася ціна долара та євро
10:21
Президент Ірану Ібрагім Райсі
Президент Ірану: США мають послабити санкції, аби продемонструвати готовність повернутися до ядерної угоди
10:05
Оновлено
Севастополь. Крим
СБУ та ВМС України завдали удару по військовому аеродрому "Саки" в окупованому Криму, - ЗМІ
10:00
OPINION
Микола Скиба
Нотатки на полях освітнього бюджету
09:51
Атака
Україна відбила масовий ракетний удар Росії: 36 з 43 крилатих ракет знищено
09:49
Ексклюзив
"Йде вже новий етап": генерал Маломуж пояснив активізацію ворогом ракетних атак України
09:47
Зерно
Зернова суперечка: у Польщі заявили про готовність переговорів з Україною
09:37
Газпром
Україна продовжить транзит російського газу тільки заради Європи, - Нафтогаз
09:28
Оновлено
Херсонщина
Армія РФ двічі атакувала Херсон: 4 загиблих, 5 постраждалих
09:14
Патрульний корабель ЧР РФ "Василь Биков"
У Чорному морі на бойовому чергуванні знаходяться 6 кораблів РФ, ракетоносіїв немає
09:07
росія мобілізація
Російські солдати страждають від низького морального духу через відсутність ротації - британська розвідка
09:01
На фото: Астронавти Artemis II
Перший крок до Місяця: NASA протестувала наземну систему для місії Artemis II
08:50
білоруські гелікоптери
У Білорусі у прикордонних з Україною областях пройдуть військові навчання
08:19
"Транзит українського зерна через Польщу триває": Дуда висловив побоювання щодо польського ринку
08:07
Інфографіка
знищена техніка окупантів
Сили оборони ліквідували 490 окупантів, 29 дронів і 41 артсистему, - Генштаб
08:00
Зоря
"Зоря" - "Гент": де та коли дивитись стартовий матч українців у Лізі конференцій
07:51
Нікополь
Окупанти вночі атакували Нікополь на Дніпропетровщині: 3 постраждалих
06:27
ЗСУ
Сили оборони продовжують успішно наступати на Бахмутському і Мелітопольському напрямках, - ISW
05:40
TikTok
У Франції вперше подали позов на ТікТок за доведення до самогубства
05:29
Конгрес США
Виступ Зеленського у конгресі США допоможе ухвалити новий пакет фінансування для України ,- Кірбі
05:27
зерно, пшениця, комбайн
Румунія та Україна розроблять систему ліцензування для зерна
04:06
вагнерівці у Бахмуті
Міноборони РФ витісняє вагнерівців з Сирії, - ISW
03:37
культура, новини Києва
Пам'ятник Щорсу у Києві хочуть виключити з охоронного реєстру: це прискорить демонтаж
03:09
Байден в ході зустрічі з Зеленським може оголосити новий пакет військової допомоги Україні, - Reuters
02:20
зерно, пшениця, комбайн
Словаччина вважає прийнятним український план експорту агропродукції
01:52
Російський літак, який розбирають на запчастини через санкції
В 2023 році у РФ зафіксовано рекордну кількість авіаційних інцидентів, - ЗМІ
01:24
Володимир Зеленський, Бразилія ,ООН
Зеленський зустрівся у США з президентом Бразилії да Сілвою
00:43
Володимир Зеленський та Олаф Шольц (праворуч)
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся з Шольцом, фон дер Ляєн та Йоганнісом
00:28
Ryanair
Італія звинувачує Ryanair у зловживанні панівним становищем на ринку країни
2023, середа
20 вересня
23:57
Оновлено
Анатолій Трубін (ліворуч), Бенфіка - Зальцбург, Ліга чемпіонів
Трубін провалився з "Бенфікою", "Баварія" та МЮ забили 7 голів, результати усіх матчів середи в ЛЧ
23:53
Олександр Зінченко (ліворуч), Арсенал - ПСВ, Ліга чемпіонів
Зінченко допоміг "Арсеналу" розбити ПСВ у Лізі чемпіонів
23:37
Дмитро Пєсков
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 20 вересня
23:10
Матеуш Моравецький
Польща більше не передає зброю Україні, оскільки озброюється сама, - Моравецький
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV