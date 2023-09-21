Уламками вікна пошкодило руку й ногу: внаслідок атаки РФ у Києві постраждала 9-річна дівчинка

Про стан 9-річної Альбіни Еспресо.TV розповіла мама дівчинки Марина Ткачук.

"Це сталося миттєво, це навіть не секунда, а мілісекунда. У той час, коли пролунав вибух, вибило вікно. Дитина була у своєму ліжку, зістрибнула з нього просто на мене. У цю мить вилетіло вікно, швидше за все уламками їй пошкодило ногу і руку", – розповіла жінка.

За словами матері, в Альбіни дві рвані рани. Вони з дитиною вже була на прийомі в лікарів, дівчинці зашили дві рвані рани на нозі, обробили поранення на руці. Зараз дитина перебуває в безпечному місці, в родичів у Києві. Вона дуже налякана.

Україна зранку 21 вересня пережила дві хвилі ракетних атак з боку РФ. У Дарницькому районі столиці осколки впали на нежитлову будівлю без загоряння. Окрім того, уламки впали на станцію технічного обслуговування, внаслідок чого виникла пожежа на площі 400 кв. м, загорілися припарковані автомобілі. Також пошкоджені вікна двоповерхового гуртожитку.

Унаслідок атак є постраждалі у Києві, на Київщині, в Черкасах та Харкові. У Черкасах зруйнований готель. Російські ракети влучили в промисловий об'єкт і склад у Дрогобичі на Львівщині. У Рівному росіяни поцілили в енергетичну та цивільну інфраструктуру, на Хмельниччині працювала ППО. Українські Повітряні сили та ППО Сил оборони знищили 36 із 43 крилатих ракет. Усі інші подробиці про ранкову масовану атаку читайте за цим посиланням



