Уламки амфор і глечиків. На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення
Прикордонники на Херсонщині виявили давньоримське поселення під час облаштування фортифікаційних споруд. Зокрема знайшли уламки амфор і глечиків
Про це інформує Державна прикордонна служба України.
"На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення. Уламки амфор та глечиків виявили під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра", - пише пресслужба.
Повідомляється, що стародавній посуд передали місцевим археологам, а місце знахідки залишили, аби зберегти артефакти для історії.
"Наразі на цьому місці буде працювати археологічна експедиція", - наголосили в ДПСУ.
- У печері неподалік Мельниці-Подільської на Тернопільщині археологи виявили фрагменти глиняного посуду, що датується XVII століттям, давні настінні написи та людські останки.
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