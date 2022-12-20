Про це інформує Державна прикордонна служба України.

"На Херсонщині прикордонники виявили давньоримське поселення. Уламки амфор та глечиків виявили під час облаштування фортифікаційних споруд на узбережжі Дніпра", - пише пресслужба.

Повідомляється, що стародавній посуд передали місцевим археологам, а місце знахідки залишили, аби зберегти артефакти для історії.

"Наразі на цьому місці буде працювати археологічна експедиція", - наголосили в ДПСУ.

У печері неподалік Мельниці-Подільської на Тернопільщині археологи виявили фрагменти глиняного посуду, що датується XVII століттям, давні настінні написи та людські останки.

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