Про це президент України сказав під час вечірнього звернення.

"Кожен новий російський удар по наших цивільних об’єктах тільки полегшує й наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла – від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей", – зазначив він.

Також очільник МВС Денис Монастирський заявив, що Україна готова надати експертну допомогу у розслідуванні падіння уламків.

Нагадаємо, у МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.

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