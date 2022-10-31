Уламки російської ракети на території Молдови нагадують про необхідність разом захищатися від рашизму, - Зеленський
Володимир Зеленський переконаний, що падіння уламків російської ракети на території Молдови має стати ще одним чинником для міжнародної консолідації у боротьбі
Про це президент України сказав під час вечірнього звернення.
"Кожен новий російський удар по наших цивільних об’єктах тільки полегшує й наближає міжнародний консенсус щодо відповідальності Росії. А уламки російської ракети, які впали на територію Молдови, тільки нагадують, наскільки важливо разом захищатися від цього зла – від рашизму, який не визнає ані державних кордонів, ані людських цінностей", – зазначив він.
Також очільник МВС Денис Монастирський заявив, що Україна готова надати експертну допомогу у розслідуванні падіння уламків.
- Нагадаємо, у МВС Молдови заявили, що 31 жовтня на територію країни впала російська ракета, яку нібито збила українська ППО.
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