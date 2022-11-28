Умови для ведення бойових дій ЗСУ взимку набагато кращі, ніж в армії РФ, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зауважив, що в екстремальних погодних умовах складно вести оборонні дії
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Але у сенсі погоди, далеко не всі ділянки фронту є складними. Питання постачання теплого одягу, створення пунктів забезпечення ЗСУ - усе враховано нашим військовим керівництвом. Коли опорний пункт обстрілюється, то можна здійснити перебазування", - зазначив Згурець.
За словами експерта, обставини, які дозволяють українській армії вести бойові дії взимку є набагато кращими, ніж у російської армії.
"З огляду на забезпечення, бойовий дух та розуміння того, яку місію виконують українські захисники. Наші хлопці не жаліються, а просто показують, як вони воюють. Ситуація на фронті є складною. Ми маємо розуміти, що наша стійкість має бути і на фронті, і в тилу, щоб все витримати", - підкреслив Згурець.
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