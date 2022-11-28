Умови для ведення бойових дій ЗСУ взимку набагато кращі, ніж в армії РФ, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Але у сенсі погоди, далеко не всі ділянки фронту є складними. Питання постачання теплого одягу, створення пунктів забезпечення ЗСУ - усе враховано нашим військовим керівництвом. Коли опорний пункт обстрілюється, то можна здійснити перебазування", - зазначив Згурець.

За словами експерта, обставини, які дозволяють українській армії вести бойові дії взимку є набагато кращими, ніж у російської армії.

"З огляду на забезпечення, бойовий дух та розуміння того, яку місію виконують українські захисники. Наші хлопці не жаліються, а просто показують, як вони воюють. Ситуація на фронті є складною. Ми маємо розуміти, що наша стійкість має бути і на фронті, і в тилу, щоб все витримати", - підкреслив Згурець.

Інтенсивність бойових дій на Донбасі може зрости на початку грудня після похолодання, коли припиняться дощі та замерзне ґрунт

25 листопада міністр оборони Британії Бен Воллес закликав українські війська зберігати темп та продовжувати стрімкі атаки на російські сили протягом зимових місяців. Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb







