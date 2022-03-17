Умови мирної угоди між Україною та РФ можуть підготувати протягом півтора тижня, - Подоляк

Про це заявив радник очільника Офісу президента Михайло Подоляк у інтерв'ю WP Wiadomości.



"Негайне виведення російських військ є одним із ключових аспектів мирної угоди. Ми не просто підписуємо договір. Ми хочемо розробити конкретний механізм, який гарантуватиме нашу безпеку в майбутньому", - сказав він.



Подоляк додав, що поки що обидві делегації стоять на своїх позиціях.



"Узгодження спірних моментів може зайняти від кількох днів до півтора тижня. За цей час ми повинні наблизитися до мирної угоди. Враховуючи передусім інтереси України, яка зазнала величезної руйнації з боку РФ", - повідомив радник голови ОП.



На його думку, підписання мирної угоди може лише завершити гостру фазу конфлікту.



"У Росії не залишиться іншого вибору, як почати негайне виведення військ. Після підписання угоди Віденська конвенція набуде чинності для обох сторін. Вона чітко говорить, що мирний договір може бути анульований, якщо держави не виведуть свої війська з території противника. Тож будь-яка спроба залишити армію РФ на українських землях не матиме жодних законних підстав", - вважає Подоляк.



Він додав, як тільки робота над угодою буде завершена, почнеться організації зустрічі між президентами.



"Це станеться в найближчі тижні. Але місце для нас не має значення. Воно може будь-де, крім РФ", - підсумував радник голови ОПУ.

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