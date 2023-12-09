Умови Путіна для України: нейтральність і відмова від НАТО, – Фейгін
Російський опозиційний політик Марк Фейгін в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському зазначив, що диктатор РФ Володимир Путін не давав жодних сигналів до миру з Україною, а навпаки, намагався нав’язати їй свої умови, які передбачають втрату суверенітету і територіальної цілісності
Про це він розповів у етері Еспресо.
На питання щодо сигналів російського диктатора на G-20 Фейгін сказав, що їх не було, окрім "нумо домовлятися на тих умовах, які ми пропонуємо".
"Головне, центральне питання цих умов – навіть не ділення 80:20 території України (20 – геополітичні реалії, ми їх окупували, ми провели там референдум і приєднали до Росії), а насамперед нейтральний статус України, недопущення вступу в НАТО, взагалі інтеграції в західну спільноту України, зависання її в положенні, в якому вона була практично всі 30 років, якщо чесно", – вважає політик.
За його словами, наміри в Путіна не змінилися. Він так само вважає, що рано чи пізно уся Україна буде окупована ним.
"У своєму виступі на G-20, пам’ятаєте, він сказав, що шкодує щодо трагедії дітей на Близькому Сході, в секторі Гази. Але про дітей у Бучі, Маріуполі чи іншому місці він не шкодує, наприклад. А там в рази більше загинуло дітей від його рук – не від чиїхось, саме від нього. Тобто він, безумовно, майстер такої єзуїтської риторики. Йому пишуть ці тексти, звісно, але вони саме це мають на увазі: на тлі трагедії в Газі – як він каже, кулаки стискаються, ще щось у нього стискається, – в Україні ніяка не трагедія, не перебільшуйте, мовляв. Те, що він війною називає, – так собі він це може дозволити – не СВО, не військовим конфліктом чи ще якимсь терміном позначати, а казати, як є, – адже це справді війна", – пояснює опозиціонер.
Фейгін підкреслив, що не варто надавати сенси словам диктатора РФ: "А сенс лише один: нумо вести переговори, поступіться мені, віддайте мені, але насамперед, окрім території та демілітаризації, зрозуміло, скорочення армії України, вивід усіх озброєнь, туди скерованих, забороніть Україні вступати в НАТО, відсуньте цю перспективу назавжди тощо. І треба сказати, якщо до цього Захід це активно спростовував й активно діяв у напрямі того, що все ж таки Україну треба прийняти до НАТО, то тепер виникло деяке коливання".
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