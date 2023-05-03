Про це повідомила пресслужба Міненерго.

У відомстві нагадали, що в ніч на 3 травня ворог скинув дві керовані авіабомби на один із населених пунктів у Сумській області.

"Унаслідок удару суттєво пошкоджено електропідстанцію - є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає. Знеструмленими через обстріл залишаються понад 4 тисячі споживачів", - розповіли в Міненерго.

"Також через пошкодження внаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - додали там.