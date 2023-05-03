Унаслідок бойових дій знеструмлено частину споживачів у Сумській, Чернігівській і ще чотирьох областях України
Ударами керованими авіаційними бомбами окупанти суттєво пошкодили електропідстанцію на Сумщині. Знеструмленими залишаються понад 4 тисячі споживачів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
У відомстві нагадали, що в ніч на 3 травня ворог скинув дві керовані авіабомби на один із населених пунктів у Сумській області.
"Унаслідок удару суттєво пошкоджено електропідстанцію - є руйнування будівлі пункту управління. Серед працівників постраждалих немає. Знеструмленими через обстріл залишаються понад 4 тисячі споживачів", - розповіли в Міненерго.
"Також через пошкодження внаслідок бойових дій залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Харківській, Херсонській, Чернігівській областях", - додали там.
- Унаслідок масованого обстрілу України в ніч на 1 травня пошкоджень об'єктів, що генерують електроенергію, не було, але зафіксовано пошкодження розподільчих мереж.
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