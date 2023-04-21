Унаслідок нічної атаки РФ на Вінниччині пошкоджено об'єкт інфраструктури, ворог шукає нову тактику, - Гуменюк

Про це в етері телемарафону повідомила керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк.

"На жаль, в нашому регіоні є влучання в об'єкт інфраструктури, у Вінницькій області. Але все ж таки більшість "шахедів" були збиті", - сказала вона.

Гуменюк додала, що росіяни наразі вишукують нову тактику для атак по Україні. За її словами, вони не лише намагалися поцілити в об'єкти критичної та стратегічної інфраструктури, а й вишукували сили та засоби протиповітряної оборони. Для цього вони використовують дешевший засіб - дрони, оскільки вони економлять ракети. Водночас кількість дронів є меншою, ніж була під час попередніх атак.

Також, за словами Гуменюк, загарбники намагаються використовувати для атак різні напрямки. Так, раніше вони атакували з напрямку Азовського моря, зараз же атакують з різних регіонів: з Північного напрямку, Північно-Західного, Північно-Східного.

"Вочевидь вони підбирають тактику, яка буде для них більш ефективною. Але все ж таки 10-12-14-15 дронів за одну атаку вони все одно використовують таким більш-менш хвилеподібним способом", - наголосила Гуменюк.

Вона пояснила, що перша хвиля дронів виявляє де стоїть і де почне працювати ППО. Друга хвиля намагається влучити в неї, а третя атакує безпосередньо об'єкти інфраструктури, які і є основними цілями.

"Ми дійсно спостерігаємо, що вони підлаштовуються, намагаються розсердити зусилля ППО в тому числі, тому що змінюють нампрямки під час атаки", - сказала Гуменюк.