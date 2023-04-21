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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Уночі Росія запустила близько 10 "шахедів" по Україні, 8 з них знищила ППО, - Генштаб 

Уночі Росія запустила близько 10 "шахедів" по Україні, 8 з них знищила ППО, - Генштаб 

21 квітня, 2023 п'ятниця
06:52
Війна з Росією На фото: система ППО

В ніч на 21 квітня українським захисникам вдалося збити 8 із 10 безпілотників, які запустили російські військові по території нашої країни

Про це передає Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 21 квітня.

"Сьогодні вночі ворог застосував близько 10 БПЛА типу "Шахед-136" (інформація уточнюється), 8 з яких - знищено нашими захисниками", - зазначили військові. 

Росія завдала 23 авіаудари та здійснила 49 обстрілів з РСЗВ по Україні минулої доби

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається досить високою.

Протягом 20 квітня ворог завдав 23 авіаційних удари.  Також російські агресори здійснили 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. 

Є загиблі та поранені серед мирного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Найзапекліші бої точаться за Бахмут, ЗСУ відбили понад 60 атак росіян

Противник, ціною великих втрат, основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. 

Протягом минулої доби на них відбито понад 60 атак ворога. 

Найзапекліші бої ведуться за місто Бахмут.

Ситуація по напрямках

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

Протягом минулої доби росіяни обстріляли населені пункти Янжулівка, Галаганівка і Грем'ячка Чернігівської області; Стукалівка і Павлівка - Сумської, а також Козача Лопань, Гоптівка, Нескучне та Хатнє на Харківщині.

На Куп’янському напрямку минулої доби ворожих обстрілів зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів безуспішні наступальні дії в районі Серебрянського лісництва.

Артилерійських обстрілів вже вкотре зазнали Стельмахівка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області та Іванівка, Верхньокам’янське та Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку армія РФ продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. 

Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Міньківка, Залізнянське, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Олександро-Шультине, Біла Гора, Дружба, Залізне, Неліпівка та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Кам'янка, Первомайське та Невельське Донецької області, успіху не мав. 

Обстріляв, зокрема, Керамік, Степове, Кам'янку, Тоненьке, Сєверне, Карлівку, Первомайське та Невельське.

На Мар’їнському напрямку минулої доби українські захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області. 

Водночас обстрілів терористів зазнали Красногорівка, Максимільянівка, Георгіївка, Мар’їнка, Побєда та Новомихайлівка.

На Шахтарському напрямку протягом минулої доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Новоукраїнка, Велика Новосілка, Золота Нива, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках РФ обороняється. 

Протягом доби здійснила обстріли понад 40 населених пунктів. Серед них – Ольгівське, Малинівка, Оріхів, Новоданилівка та Новоандріївка Запорізької області; Дудчани, Качкарівка, Зміївка, Іванівка, Інженерне, Дніпровське Херсонської області та місто Херсон.

Сили оборони уразили 5 пунктів управління та вдарили по місцях скупчення загарбників

Авіація Сил оборони за добу завдала 6 ударів по районах зосередження окупантів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління противника.

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