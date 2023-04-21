Ворог вдарив по Полтавщині безпілотниками, є руйнування інфраструктури
Уночі на 21 квітня російські військові ударили по Полтавській області дронами, внаслідок чого руйнувань зазнала цивільна інфраструктура
Про це написав у телеграмі очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.
"Сьогодні ворог ударив БПЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив він.
Наразі рятувальники працюють над приборканням пожежі.
Попередньо обійшлося без постраждалих.
- У ніч з 20 на 21 квітня російські дрони-камікадзе атакували Київ та область. Українська ППО збила близько 8 БПЛА.
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