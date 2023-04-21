Про це написав у телеграмі очільник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

"Сьогодні ворог ударив БПЛА по Полтавському району. Є руйнування цивільної інфраструктури", - зазначив він.

Наразі рятувальники працюють над приборканням пожежі.

Попередньо обійшлося без постраждалих.