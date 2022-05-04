Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ в Україні постраждало понад 407 дітей і пошкоджено 1584 заклади освіти
За час повномасштабної війни РФ загинуло 220 дітей, іще понад понад 407 - зазнали поранень. Росіяни пошкодили 1584 українські заклади освіти, 118 із них - зруйнували повністю
Про це йдеться в телеграмі Офісу генпрокурора.
"Більше ніж 627 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. За офіційними даними станом на ранок 4 травня 2022 року кількість жертв-дітей за добу не змінилася - 220. Зросла кількість поранених - понад 407", - заявили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, адже їх іще встановлюють у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 139, Київській - 115, Харківській - 95, Чернігівській - 68, Херсонській - 46, Миколаївській - 43, Луганській - 37, Запорізькій - 27, Сумській - 17, Житомирській - 15.
Так, 2 травня внаслідок російського артилерійського обстрілу Високопілля Бериславського району Херсонської області та влучання двох снарядів у житловий будинок тяжкі поранення отримала 6-річна дівчинка.
"Через щоденні бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 1584 закладів освіти. При цьому 118 з них зруйновано повністю", - зазначили ювенальні прокурори.
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