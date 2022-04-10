Унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україні загинуло 177 дітей, понад 336 отримали поранення, - ювенальні прокурори
За час повномасштабної війни РФ проти України загинуло 177 дітей і понад 336 постраждали. Російські обстріли пошкодили 938 українських закладів освіти, з яких 87 повністю зруйнували
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 513 дітей постраждали в Україні внаслідок збройного вторгнення Російської Федерації в нашу державу. При цьому, за отриманими ювенальними прокурорами даними, 176 дітей загинуло та більше 336 отримали поранення", - заявили ювенальні прокурори.
Цифри не остаточні, оскільки триває встановлення їх у місцях активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.
Найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій області - 108, Київській - 93, Харківській - 76, Чернігівській - 51, Миколаївській - 40, Луганській - 35, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15.
Зокрема, 4 березня в селі Ніжинського району Чернігівської області 14-річний підліток із братом ішов до магазину та побачив, як окупанти його грабують. Хлопці почали тікати, а росіяни їх розстрілювали у спину з автоматичної зброї, убивши 14-річного хлопця й поранивши брата.
Крім того, 8 квітня під час обстрілу цивільної автівки в селі Кар’єрне Бериславського району Херсонської області троє дітей зазнали поранень.
Також 8 квітня у селищі на Дніпропетровщині 3-річна дитина отримала мінно-вибухові травми внаслідок російських обстрілів.
Під час артобстрілів житлового масиву у Вугледарі на Донеччині 9 квітня була поранена 9-річна дитина.
"Внаслідок щоденних бомбардувань та обстрілів пошкоджено 938 закладів освіти. 87 з них зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
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