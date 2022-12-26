Унаслідок повномасштабного вторгнення в Україні постраждало 40% молоді

Про це інформує Міністерство молоді та спорту України.

Заступниця міністра молоді та спорту Марина Попатенко під час заходу "Дні культури Криму в Туреччині" заявила, що 40% юнацтва від 24 лютого постраждали від російської війни.

"Понад 2 мільйони молодих людей стали внутрішньо переміщеними особами та ще близько 2 мільйонів виїхали за межі країни", - пише пресслужба.

Від початку повномасштабного вторгнення російські окупанти захопили, зруйнували чи пошкодили 98 об'єктів молодіжної інфраструктури. Цим будівлям завдали збитки у понад 3,4 млн доларів.

Також Попатенко наголосила про дев'ятирічну окупацію Криму та напрацьовану Стратегію відновлення півострова після деокупації. Зокрема, перегляд гуманітарних політик, у тому числі молодіжної, що спрямована на підвищення рівня життя українців та внутрішньо переміщених осіб, створення робочих місць, посилення зайнятості молоді, сприяння залучення молоді до суспільного життя, адаптації та розв'язання проблем на деокупованих територіях.

"Уже сьогодні ми можемо посилювати зв'язки молоді України, кримськотатарського народу та Туреччини, що може дати позитивні результати для України після деокупації Кримського півострова та у процесах його відновлення", - додала Попатенко.

Станом на 23 серпня за час вторгнення Росії в Україну загинули 133 українські спортсмени й тренери.

Від 24 лютого до 23 грудня внаслідок воєнних дій рашистів в нашій країні загинуло 450 неповнолітніх українців та ще 867 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Уповноважений ВРУ з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що станом на 23 грудня відомо про 13 613 українських дітей, яких вивезли на територію РФ.