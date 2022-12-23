Внаслідок війни РФ в Україні загинуло 450 дітей та 867 отримали поранення
Від 24 лютого до 23 грудня внаслідок воєнних дій рашистів в нашій країні загинуло 450 неповнолітніх українців та ще 867 отримали поранення різного ступеня тяжкості
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
"Більше ніж 1317 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ", - пише пресслужба.
Станом на ранок 23 грудня кількість дітей-жертв становить 450, та поранених - 867.
Повідомляється, що ці дані не остаточні, адже бойові дії тривають, а інформація щодо тимчасово окупованих та звільнених територій продовжує надходити.
Найбільше постраждало дітей на Донеччині - 428, Харківщині - 267, Київщині - 117, Миколаївщині - 80, а також Запорізькій області - 80, Херсонській - 74, Чернігівській - 68, Луганській - 65, Дніпропетровській - 40.
За останню добу 22 грудня внаслідок обстрілу ворогом села Магдалинівка Запорізької області поранення отримали двоє хлопчиків - трьох та 15 років.
Крім того, травмовано 8-річну дівчинку в місті Марганець Дніпропетровської області.
"Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 3126 закладів освіти. 337 з них зруйновано повністю", - додають у прокуратору.
- Протягом доби, 22 грудня, окупанти завдали 5 ракетних та 5 авіаційних ударів, здійснили 15 обстрілів з РСЗВ, а також обстріляли Дніпропетровщину та Донеччину.
- Також учора російська ракета влучила в будинок у Запорізькій області та зруйнувала його, а діти трьох і п’ятнадцяти років залишилися живими.
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