Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинула 191 дитина, понад 340 отримали поранення, - ювенальні прокурори
За час повномасштабного вторгнення РФ в Україні загинула 191 дитина й понад 340 постраждали. Росіяни пошкодили 957 українських закладів освіти, зокрема 88 повністю зруйнували
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Станом на ранок 13 квітня 2022 року більше 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - заявили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже триває встановлення їх у місцях бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.
За отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій - 113, Київській - 102, Харківській - 79, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, Сумській - 16, Житомирській областях - 15.
Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території Бородянки та Королівки Київської області виявили обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.
У Харкові 11 квітня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, вбивши півторамісячну дитину та 12-річного підлітка. Ще четверо дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.
На Херсонщині 11 квітня внаслідок влучання снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.
"Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 29.88
-
EUR
Купівля 31.73Продаж 32.68
- Актуальне
- Важливе