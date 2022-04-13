Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинула 191 дитина, понад 340 отримали поранення, - ювенальні прокурори

Про це повідомив Офіс генпрокурора.



"Станом на ранок 13 квітня 2022 року більше 540 дітей постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації. При цьому 191 дитина загинула та більше 349 отримали поранення різного ступеню тяжкості", - заявили ювенальні прокурори.



Дані не остаточні, адже триває встановлення їх у місцях бойових дій на тимчасово окупованих і звільнених територіях.



За отриманою інформацією, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Донецькій - 113, Київській - 102, Харківській - 79, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, Сумській - 16, Житомирській областях - 15.



Під час фіксації кримінальних правопорушень, скоєних окупантами на території Бородянки та Королівки Київської області виявили обгорілі тіла дівчини 16 років та 10-річного хлопчика.



У Харкові 11 квітня росіяни обстріляли цивільну інфраструктуру, вбивши півторамісячну дитину та 12-річного підлітка. Ще четверо дітей віком 1, 4, 5 та 9 років отримали поранення.



На Херсонщині 11 квітня внаслідок влучання снаряду в житловий будинок 15-річна дівчинка отримала тяжкі поранення.



"Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 957 закладів освіти, з них 88 зруйновано повністю", - додали ювенальні прокурори.

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