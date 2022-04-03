Унаслідок повномасштабної війни РФ проти України загинуло 158 дітей, понад 258 зазнали поранень, - ювенальні прокурори
З 24 лютого в Україні загинуло 158 дітей, понад 258 постраждали. Також росіяни пошкодили 869 українських закладів освіти, з яких 83 повністю зруйнували
Про це повідомив Офіс генпрокурора.
"Більше 416 дітей постраждали в Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ в нашу державу. Станом на ранок 3 квітня 2022 року офіційне число дітей-жертв не змінилося - 158 загиблих. Зросла кількість поранених - їх більше 258", - зазначили ювенальні прокурори.
Дані не остаточні, адже триває їхнє встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, зокрема в Маріуполі, на окремих територіях Київської, Чернігівської та Луганської областей.
За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, найбільше дітей постраждало в Києві - 16, Київській - 75, Донецькій - 73, Харківській - 56, Чернігівській - 47, Миколаївській - 32, Луганській - 31, Запорізькій - 22, Херсонській - 29, Сумській - 16, Житомирській - 15 областях.
Зокрема, 30 березня внаслідок обстрілу селища в Баштанському районі Миколаївщини тяжкі поранення отримала 14-річна дівчинка.
Під час вибуху невідомого пристрою на понтонному мосту неподалік села Припутні на Чернігівщині 1 квітня в автомобілі загинуло двоє людей, ще двоє зазнали поранень, із яких один - підліток.
З початку повномасштабної війни проти України російські бомбардування й обстріли пошкодили 869 закладів освіти, 83 з них зруйновали повністю.
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