Унаслідок російського обстрілу померла речниця ДСНС у Дніпропетровській області Євгенія Дудка
Речниця Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області Євгенія Дудка померла після боротьби за життя унаслідок обстрілу 10 квітня 2022 року
Про це інформує Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Сьогодні 7 березня рятувальниця пішла у засвіти.
Дівчина отримала поранення під час ліквідації наслідків удару російського війська.
"Ще 10 квітня 2022 року разом із колегами Євгенія потрапила під обстріл на місці ліквідації наслідків ворожого удару. Її поранення було найважчим", - розповідають у пресслужбі.
Речниця Євгенія Дудка до цього часу вона боролася за своє життя.
"Немає тих слів у цьому світі, щоб висловити сум та жахливий біль від страшної втрати. Євгенія справжня професіоналка своєї справи, патріотка", - наголошують в ДСНС.
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