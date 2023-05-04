Про це інформує Центр нацспротиву.

"На Луганщину прибуває все більше лікарів з РФ, аби лікувати поранених солдат ворога", - пише відомство.

Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади залишилися на тимчасово окупованій території на 3-4 місяці без зміни.

Повідомляється, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат і потребує збільшена кількість шпиталів у регіоні. Тому цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко і їх направляють лікуватись до Росії.

Крім того, на Донеччині всі лікарні у тимчасово окупованих містах перетворені на госпіталі для ворожих військових. У Горлівці, Єнакієве, Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах цивільним дуже складно отримати медичні послуги.