Унаслідок великих втрат РФ змушена завозити на тимчасово окуповані території більше лікарів, - ЦНС
Російські медики прибувають на Луганщину для лікування солдатів, через великі втрати, а на Донеччині всі лікарні перетворили на госпіталі для ворожих військових
Про це інформує Центр нацспротиву.
"На Луганщину прибуває все більше лікарів з РФ, аби лікувати поранених солдат ворога", - пише відомство.
Зокрема, в місто Хрустальний (Красний Луч) приїхав лікар з Башкортостану, а в Луганську в шпиталі з'явилися медичні працівники з Московської області. За планом, вони мали б працювати тут місяць, але попередні бригади залишилися на тимчасово окупованій території на 3-4 місяці без зміни.
Повідомляється, це пов'язано з тим, що ворог зазнає великих втрат і потребує збільшена кількість шпиталів у регіоні. Тому цивільному населенню медична допомога надається дуже рідко і їх направляють лікуватись до Росії.
Крім того, на Донеччині всі лікарні у тимчасово окупованих містах перетворені на госпіталі для ворожих військових. У Горлівці, Єнакієве, Торецьку, Торезу, Сніжному та інших містах цивільним дуже складно отримати медичні послуги.
- Раніше повідомлялося, що на Запоріжжі окупанти зробили в дитячому садочку військовий шпиталь, а на Луганщині розігнали незгодних із примусовою паспортизацією педагогів.
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