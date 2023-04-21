Унаслідок ворожого вогню в Куп'янську на Харківщині горіли два домоволодіння
У четвер, 20 квітня, ворожі війська обстріляли мирні населені пункти Харківської області. У Куп'янську загорілися два будинки
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів", - пише очільник області.
Російська армія гатила по населених пунктах Козача Лопань, Гоптівка, Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ та інших.
З артилерії та мінометів РФ вела вогонь по селищу Дворічна та селі Кучерівка Куп'янського району.
Унаслідок російського обстрілу у місті Куп'янськ пошкоджено щонайменше два приватних домоволодіння, сталися пожежі.
Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав.
20 квітня піротехніки обстежили близько 12,7 га території Харківської області та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.
- Упродовж 17 квітня російська армія обстрілювала чотири прифронтові райони Харківської області, унаслідок чого пошкоджено житлові будинки та об'єкт інфраструктури.
- 18 квітня росіяни масово гатили по Харківщині, внаслідок чого 4 людей зазнали поранень, а у Вовчанську знайшли тіла 2 загиблих.
- За добу, 19 квітня, російська армія гатила по мирних населених пунктах Куп'янську Харківської області. Унаслідок обстрілів загорівся будинок.
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