Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Минулої доби ворог продовжував обстрілювати прикордонні та прифронтові населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів", - пише очільник області.

Російська армія гатила по населених пунктах Козача Лопань, Гоптівка, Куп'янськ, Дворічна, Вовчанськ та інших.

З артилерії та мінометів РФ вела вогонь по селищу Дворічна та селі Кучерівка Куп'янського району.

Унаслідок російського обстрілу у місті Куп'янськ пошкоджено щонайменше два приватних домоволодіння, сталися пожежі.

Повідомляється, що серед мирного населення ніхто не постраждав.

20 квітня піротехніки обстежили близько 12,7 га території Харківської області та знешкодили 105 вибухонебезпечних предметів.