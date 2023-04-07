Унаслідок заяв про контрнаступ ЗСУ кількість росіян, які хочуть здатися в полон, збільшується, - ГУР
Головне управління розвідки підтверджує зростання кількості російських військових, які хочуть здатись в полон, аби зберегти життя, на фоні очікування контрнаступу ЗСУ
Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.
У межах держпроєкту "Хочу жить" у березні зафіксували понад 3000 звернень росіян виявили бажання здатися в полон Україні.
Повідомляється, що це вдвічі більше ніж у попередні місяці.
Крім того, рашисти активно здаються в полон безпосередньо на полі бою.
"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", - пояснюють в розвідці.
ГУР нагадує про регулярне різноманітне харчування у таборах для російських військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій.
- 24 березня Україна передала Росії п'ятьох важкопоранених полонених.
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