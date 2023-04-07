Про це інформує ГУР Міністерства оборони України.

У межах держпроєкту "Хочу жить" у березні зафіксували понад 3000 звернень росіян виявили бажання здатися в полон Україні.

Повідомляється, що це вдвічі більше ніж у попередні місяці.

Крім того, рашисти активно здаються в полон безпосередньо на полі бою.

"Українська контрнаступальна операція на землі ще не розпочалась, але ефект від неї вже дає результат. Вибір російського солдата під час війни геть простий: або смерть, або полон. Утім низка раптових, несподіваних, блискавичних подій здатна все змінити", - пояснюють в розвідці.

ГУР нагадує про регулярне різноманітне харчування у таборах для російських військовополонених та інші переваги Женевських конвенцій.