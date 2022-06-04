Унікальне видовище параду планет можна буде побачити неозброєним оком  у ранковому небі

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Раніше можна було побачити дві або три планети близько одна від одної. Утім побачити їх разом можна буде вперше з грудня 2004 року.

Меркурій буде найслабшим, найпомітніші будуть планети Венера та Юпітер.

Як зазначають фахівці, спостерігати парад планет можна незадовго перед сходом Сонця впродовж усього червня. Хоч 4 червня відстань між Меркурієм та Сатурном буде найкоротшою.