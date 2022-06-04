Унікальне видовище параду планет можна буде побачити неозброєним оком у ранковому небі
Уперше за 18 років мешканці Землі зможуть спостерігати у нічному небі унікальну подію - парад планет – Меркурій, Венера, Марс, Юпітер і Сатурн, які вишикуються особливим чином
Про це повідомляє видання Daily Mail.
Раніше можна було побачити дві або три планети близько одна від одної. Утім побачити їх разом можна буде вперше з грудня 2004 року.
Меркурій буде найслабшим, найпомітніші будуть планети Венера та Юпітер.
Як зазначають фахівці, спостерігати парад планет можна незадовго перед сходом Сонця впродовж усього червня. Хоч 4 червня відстань між Меркурієм та Сатурном буде найкоротшою.Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
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