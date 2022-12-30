Уночі окупанти скерували близько 30 снарядів по Нікопольщині

Про це поінформував голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграм.

"Нікопольщина вночі знову потерпала від важкої артилерії ворога", - написав Валентин Резніченко.

Він повідомив, що вночі під ворожим ударом знову перебувала Марганецька громада. У її напрямку окупанти скерували близько 30 артилерійських снарядів.

Зазначається, що люди неушкоджені, наслідки удару з'ясовуються.

Нагадаємо, у ніч на 30 грудня українські воїни збили 10 ударних дронів РФ у Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також цієї ночі російський агресор атакував Київ та область дронами-камікадзе. ППО вдалося збити більшість безпілотників, проте один з баражуючих боєприпасів влучив у адміністративну будівлю в Голосіївському районі.

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