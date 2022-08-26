Уночі росіяни вдарили ракетами по Харківщині: влучили в об'єкт інфраструктури та заклад освіти, є загибла й поранений

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

Уночі 26 серпня російські війська завдали ракетного удару по Чугуївському району Харківської області. Влучили в місто Чугуїв. Попередньо – без постраждалих, однак пошкоджено інфраструктурний об'єкт.

Також завдали удару по місту Дергачі, що в Харківському районі. Влучили в заклад освіти. Унаслідок обстрілу загинула жінка приблизно 50 років. Також поранено чоловіка 59 років. Інформація уточнюється.

Минуої доби ворог також обстрілював Харківщину. Зокерма, ракетами вдарли по Чугуївському та Богодухівському районам Харківщини. Було пошкоджено цивільні житлові та промислові об'єкти, господарські споруди. Також знищено кілька автомобілів, здійнялися пожежі.

Унаслідок ракетного обстрілу в Чугуївському районі загинула одна людина, щонайменше двоє – поранені.

Упродовж 24 серпня ворог завдав ударів по закладах освіти та житлових будинках на Харківщині.