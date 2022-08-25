Упродовж доби ворог обстріляв заклад освіти й будинки цивільних на Харківщині, є постраждалі

Про це в телеграмі повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Окупанти 24 серпня обстріляли Харківський та Богодухівський райони Харківщини. Там через обстріли зідйнялася пожежа на великих площах трави.

Найбільш інтенсивних ударів зазнав населнний пункт Мала Данилівка Харківського району. Зруйновано приватні будинки, господарські споруди. Також госпіталізовано двох чоловіків 39-ти та 48-ми років.

У самому Харкові було обстріляно Шевченківській район. Пошкоджено заклад освіти. Постраждалих немає.

Вночі по Харкову росіяни запустили дві ракети. Одна з них взірвалась у повтрі. Друга впала на території Чугуївського району Харківської області.

Генштаб ЗСУ повідомив, що ворог вів наступ у напрямку Пасіка – Долина, однак успіху не мав, відійшов.