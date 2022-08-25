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Окупанти безуспішно намагалися наступати й вести штурм на кількох напрямках, - Генштаб ЗСУ

25 серпня, 2022 четвер
07:37
війна з Росією окупанти

Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, намагався вести наступ у напрямках Травневе – Кодема й Піски – Первомайське, успіху не мав, відійшов

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Харківському напрямку ворог здійснював обстріли із танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення.

На Слов’янському напрямку під вогневий вплив ствольної та реактивної артилерії потрапили райони населених пунктів Велика Комишуваха, Нова Дмитрівка та Бражківка. Ворог вів штурмові дії у напрямку Пасіка – Долина, успіху не мав, відійшов.

На Краматорському напрямку зафіксовано обстріли із танків, ствольної артилерії та РСЗВ біля Спірного, Івано-Дар’ївки, Званівки, Серебрянки та Сіверська.

На Бахмутському напрямку обстрілів з боку противника зазнали райони населених пунктів Бахмут, Соледар, Весела Долина, Майорськ, Шуми, Зайцеве, Білогорівка, Кодема та Яковлівка. Ворог задіяв авіацію для ударів поблизу Соледара та Зайцевого. Безуспішно намагався вести наступ у напрямку Травневе – Кодема.

На Авдіївському напрямку противник завдав вогневого ураження по районах Покровська, Нетайлового, Первомайського, Орлівки, Водяного, Новобахмутівки, Шумів та Нью-Йорка. Ворожа авіація діяла біля Мар’їнки, Красногорівки та Невельського. Противник намагався вести наступ у напрямку Піски – Первомайське, успіху не мав, відійшов.

На Новопавлівському напрямку ворог здійснював обстріли із танків та артилерії різних типів поблизу Павлівки, Єлизаветівки, Костянтинівки, Вугледара, Володимирівки, Новомихайлівки, Новоукраїнки та Великої Новосілки. Для завдання ударів ворог також задіяв авіацію біля Володимирівки, Вугледара та Павлівки.

На Запорізькому напрямку противник обстріляв позиції наших військ в районах населених пунктів Комишуваха, Гуляйпільське, Червоне, Чарівне, Времівка, Оріхів, Щербаки, Залізничне, Новосілка, Бурлацьке, Вільне Поле, Шевченко і Новоданилівка. Завдав авіаударів неподалік Оріхова, Гуляйпільського та Щербаків.

На Південнобузькому напрямку окупанти здійснювали обстріли наших позицій та цивільної інфраструктури із танків, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії бойового зіткнення. Завдали авіаудару в районі населеного пункту Біла Криниця. 

"Корабельне угруповання противника продовжує виконувати завдання блокування цивільного судноплавства та ураження об’єктів в глибині території України", - йдеться у повідомленні.

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках обстановка залишилася без змін. 

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