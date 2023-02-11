Уночі загарбники атакували Одещину та скинули 4 авіабомби на острів Зміїний

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Уночі ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону. На щастя, постраждалих немає", - ствердив голова ОВА.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили: окупанти атакували прибережну зону трьома протикорабельними ракетами "Онікс" із території Криму.

Зокрема росіяни двічі спрямували свою авіацію на критичну інфраструктуру, розташовану поблизу Молдови.

А острів Зміїний зазнав ураження від двох Су-24М, на нього скинули 4 авіабомби.