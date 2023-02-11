Уночі загарбники атакували Одещину та скинули 4 авіабомби на острів Зміїний
У ніч на 11 лютого росіяни атакували Одеську область з берегового комплексу "Бастіон" та авіації, зокрема загарбники 4 рази бомбардували острів Зміїний
Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.
"Уночі ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону. На щастя, постраждалих немає", - ствердив голова ОВА.
В Оперативному командуванні "Південь" уточнили: окупанти атакували прибережну зону трьома протикорабельними ракетами "Онікс" із території Криму.
Зокрема росіяни двічі спрямували свою авіацію на критичну інфраструктуру, розташовану поблизу Молдови.
А острів Зміїний зазнав ураження від двох Су-24М, на нього скинули 4 авіабомби.
- Нагадаємо, ранком 10 лютого росіяни знову атакували Україну: в кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення. Зокрема зафіксовано влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації й високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах. Захисники ліквідували 61 крилату ракету РФ, також знищили 5 БПЛА "Шахед".
- Увечері 10 лютого було зафіксовано рух безпілотників у напрямку кількох областей. Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала майже 3 години.
- У ніч на 11 лютого в Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини росіяни влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури
- У зведенні Генштабу військові уточнили дані щодо ракетної атаки по Україні 10 лютого: РФ використала 106 ракет та здійснила 59 авіаударів, 28 з них із застосуванням БПЛА.
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