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Війна з Росією: хроніка
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Уночі загарбники атакували Одещину та скинули 4 авіабомби на острів Зміїний

11 лютого, 2023 субота
10:25
війна з Росією Острів Зміїний повернуто під юрисдикцію України

У ніч на 11 лютого росіяни атакували Одеську область з берегового комплексу "Бастіон" та авіації, зокрема загарбники 4 рази бомбардували острів Зміїний

Про це повідомив голова Одеської ОВА Максим Марченко.

"Уночі ворог атакував Одещину з літаків та берегового комплексу "Бастіон". Є влучання ракет в прибережну зону. На щастя, постраждалих немає", - ствердив голова ОВА.

В Оперативному командуванні "Південь" уточнили: окупанти атакували прибережну зону трьома протикорабельними ракетами "Онікс" із території Криму.

Зокрема росіяни двічі спрямували свою авіацію на критичну інфраструктуру, розташовану поблизу Молдови.

А острів Зміїний зазнав ураження від двох Су-24М, на нього скинули 4 авіабомби.

  • Нагадаємо, ранком 10 лютого росіяни знову атакували Україну: в кількох областях є влучання по інфраструктурі, також працювала ППО. У Харківському районі 8 людей отримали поранення. Зокрема зафіксовано влучання в декілька об’єктів теплової та гідрогенерації й високовольтної інфраструктури в східному, західному та південному регіонах.  Захисники ліквідували 61 крилату ракету РФ, також знищили 5 БПЛА "Шахед".
  • Увечері 10 лютого було зафіксовано рух безпілотників у напрямку кількох областей. Вечірня атака безпілотниками по об’єктах критичної інфраструктури південних регіонів тривала майже 3 години.
  • У ніч на 11 лютого в Криворізькому та Нікопольському районах Дніпропетровщини росіяни влучили в об'єкти енергетичної інфраструктури
  • У зведенні Генштабу військові уточнили дані щодо ракетної атаки по Україні 10 лютого: РФ використала 106 ракет та здійснила 59 авіаударів, 28 з них із застосуванням БПЛА.
російська армія
Одещина
окупанти
Острів Зміїний
ракетний удар
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