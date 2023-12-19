Упіймали під час голосування за колегу: сейм Литви на 10 років позбавив повноважень депутата Гражуліса
Сейм Литви позбавив можливості балотуватися до парламенту або на посаду президента протягом 10 років депутата Пятраса Гражуліса за порушення присяги
Про це інформує литовське видання LRT.
Зазначається, що Пятраса Гражуліса спіймали під час голосування за іншого депутата. Нещодавно конституційний суд Литви визнав це грубим порушенням конституції.
У понеділок,18 грудня, 86 депутатів проголосували за позбавлення Гражуліса повноважень, 8 проголосували проти і четверо утрималися. Для ухвалення рішення необхідно було, щоб за нього проголосували щонайменше 85 депутатів зі 141. Всього в голосуванні взяли участь 105 депутатів.
Повідомляється, що Імпічмент Гражуліса організували після того, як конституційний суд визнав, що він порушив присягу і грубо порушив конституцію, коли голосував за свого колегу із соціал-демократів Лінаса Йонаускаса.
За свій вчинок відтепер Гражуліс не матиме права балотуватися на національних виборах протягом 10 років. Однак він зможе балотуватися до Європарламенту.
Гражуліса обрали депутатом в одномандатному виборчому окрузі в місті Гаргждай на заході Литви, приблизно за 15 км від Клайпеди.
- Сейм Литви 19 вересня ухвалив резолюцію, в якій закликав країни НАТО прийняти Україну до Альянсу у 2024 році. За це проголосували 122 члени законодавчого органа.
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