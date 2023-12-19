Упіймали під час голосування за колегу: сейм Литви на 10 років позбавив повноважень депутата Гражуліса

Про це інформує литовське видання LRT.

Зазначається, що Пятраса Гражуліса спіймали під час голосування за іншого депутата. Нещодавно конституційний суд Литви визнав це грубим порушенням конституції.

У понеділок,18 грудня, 86 депутатів проголосували за позбавлення Гражуліса повноважень, 8 проголосували проти і четверо утрималися. Для ухвалення рішення необхідно було, щоб за нього проголосували щонайменше 85 депутатів зі 141. Всього в голосуванні взяли участь 105 депутатів.

Повідомляється, що Імпічмент Гражуліса організували після того, як конституційний суд визнав, що він порушив присягу і грубо порушив конституцію, коли голосував за свого колегу із соціал-демократів Лінаса Йонаускаса.

За свій вчинок відтепер Гражуліс не матиме права балотуватися на національних виборах протягом 10 років. Однак він зможе балотуватися до Європарламенту.

Гражуліса обрали депутатом в одномандатному виборчому окрузі в місті Гаргждай на заході Литви, приблизно за 15 км від Клайпеди.