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Сейм Литви закликав країни НАТО прийняти Україну до Альянсу у 2024 році

19 вересня, 2023 вiвторок
17:35
Світ НАТО, державний прапор України

Сейм Литви 19 вересня ухвалив резолюцію, в якій закликав країни НАТО прийняти Україну до Альянсу у 2024 році. За це проголосували 122 члени законодавчого органа

Про це повідомляє LRT.

У резолюції йдеться про те, що членство України в НАТО "зміцнить Альянс, буде набагато ефективнішим і коштуватиме менше, ніж нинішня підтримка України для самооборони".

"За повної підтримки України практичними засобами, включаючи політичну підтримку НАТО, було б правильно запросити Україну приєднатися до НАТО", - зазначено в документі.

"Ми сподіваємося, що те, чого не вдалося зробити у Вільнюсі, вдасться досягти у Вашингтоні за десять місяців", - сказав голова Комітету Сейму із закордонних справ Жигимантас Павілоніс.

Він наголосив, що якщо членство України в НАТО не буде закріплене, існує загроза "поганого миру", що позначиться і на безпеці Литви.

У резолюції зазначено, що членство України в Альянсі підтримується "абсолютною більшістю суспільства".

"Запрошення України стати державою-членом НАТО чітко підтвердить, що Росія не має права вето на розширення НАТО і не може формувати "сірі" зони безпеки в Європі", - йдеться у документі.

Варто зазначити, що 14 вересня президент Литви Ґітанас Науседа висловив сподівання, що Україна на саміті НАТО у Вашингтоні у 2024 році отримає "зелене світло" на вступ до Альянсу.

Що відомо про саміт НАТО у Вільнюсі

11 липня саміт НАТО у Вільнюсі ухвалив пакет рішень щодо України: скасовується етап Плану дій щодо членства, а запрошення до Альянсу країна отримає після виконання вимог для вступу і за умови згоди всіх союзників. 

Країни Альянсу погодили підсумкове комюніке щодо України й заявили, що пам’ятають про зобов’язання 2008 року щодо того, що Україна стане членом НАТО. Також у документі визнали, що сьогодні шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності в Плані дій щодо членства. Країни-члени наголосили, що Україна стає більш оперативною та політично інтегрованою з Альянсом і досягла значного прогресу на шляху до реформ. Додається, що міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес за допомогою Річної національної програми.  

12 липня країни G7 узгодили спільну декларацію, у якій вказані параметри гарантій безпеки для України. До угоди зможуть доєднатися всі охочі країни.

Того ж дня президент Зеленський заявив, що саміт НАТО наблизив перемогу України.

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Литва
НАТО
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