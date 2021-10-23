УПЛ: "Чорноморець" відібрав очки у "Львова", результати інших матчів 12-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Одесі "Чорноморець" на 71-й хвилині вперед вивів Микола Михайличенко. "Львів" відігрався за 6 хвилин зусиллями Ернеста.

Гра завершилася внічию 1:1. Обидва клуби мають по 7 очок. "Львів" займає 13-ту позицію, "Чорноморець" - 14-ту.

Чемпіонат України

12-й тур

23 жовтня

"Чорноморець" - "Львів" 1:1

Голи: Михайличенко, 71 - Ернест, 77

"Ворскла" - "Шахтар" 0:2

Голи: Тете, 65

Вилучення: Тіль, 29

"Верес" - "Маріуполь" 2:0

Голи: Шестаков, 64, 80

22 жовтня

"Металіст 1925" - "Інгулець" 4:0

Голи: Батюшин, 44, Западня, 58, Марлісон, 66, Криськів, 83

"Десна" - "Олександрія" 1:1

Голи: Безбородько, 35, Третяков, 28

Нагадаємо, у іншому суботньому матчі "Верес" переграв на своєму полі "Маріуполь".

Також у 12-му турі чемпіонату України "Шахтар" у Полтаві переграв "Ворсклу", яка з 29-ї хвилини грала у меншості.

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