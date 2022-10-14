Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Інгулець" - "Олександрія" (1:2) вже був зіграний у серпні, а зустрічі "Зоря" - "Колос" і "Чорноморець" - "Кривбас" перенесені на пізніший термін.

Українська Прем'єр-ліга

7-й тур

14 жовтня

"Минай" - "Верес" 1:1

Голи: Вишневський, 64 - Дахновський, 5

15 жовтня

13:00 "Металіст" - "Ворскла" - УНІАН

13:00 "Металіст 1925" - "Львів" - Setanta

16 жовтня

15:00 "Рух" - "Дніпро-1" - УНІАН

17:00 "Шахтар" - "Динамо" - Setanta

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