УПЛ: "Минай" і "Верес" зіграли внічию. Результати і розклад усіх матчів 7-го туру
У 7-му турі чемпіонату України з футболу закарпатський "Минай" і рівненський "Верес" зіграли внічию
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Інгулець" - "Олександрія" (1:2) вже був зіграний у серпні, а зустрічі "Зоря" - "Колос" і "Чорноморець" - "Кривбас" перенесені на пізніший термін.
Українська Прем'єр-ліга
7-й тур
14 жовтня
"Минай" - "Верес" 1:1
Голи: Вишневський, 64 - Дахновський, 5
15 жовтня
13:00 "Металіст" - "Ворскла" - УНІАН
13:00 "Металіст 1925" - "Львів" - Setanta
16 жовтня
15:00 "Рух" - "Дніпро-1" - УНІАН
17:00 "Шахтар" - "Динамо" - Setanta
- 1 жовтня "Ворскла" у меншості перемогла у Києві "Інгулець".
- Також у суботу "Шахтар" переміг "Металіст" та став одноосібним лідером прем'єр-ліги.
- 2 жовтня в 5-му турі "Динамо" перемогло "Минай".
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