УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу
У 5-му турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Десни", а "Шахтар" зустрінеться з "Чорноморцем"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок.
Слідом йдуть "Динамо" та "Шахтар", які мають по 10 та 9 очок відповідно. На четвертій позиції розташувалась "Ворскла" за 8 балами. П'яте місце у "Дніпра-1" - 7 набраних пунктів.
Останні два місця ділять "Маріуполь" та "Інгулець", у команд лише 1 бал після 4-го туру.
Українська Прем'єр-ліга
5-й тур
20 серпня
"Ворскла" - "Металіст 1925" 2:0
Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)
21 серпня
17:00 "Верес" - "Минай". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Чорноморець" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Дніпро-1" - "Рух". Трансляція - УНІАН
22 серпня
17:00 "Маріуполь" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Колос" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"
21:30 "Динамо" - "Десна". Трансляція - "2+2"
23 серпня
19:30 "Львів" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"
- 20 серпня у першому матчі 5-го туру УПЛ полтавська "Ворскла" перемогла харківський "Металіст 1925".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.58
Купівля 26.58Продаж 26.84
-
EUR
Купівля 30.94Продаж 31.42
- Актуальне
- Важливе