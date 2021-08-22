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УПЛ: результати матчів і розклад трансляцій 5-го туру чемпіонату України з футболу

22 серпня, 2021 неділя
08:00
Спорт Карлос Де Пена

У 5-му турі УПЛ київське "Динамо" зіграє проти чернігівської "Десни"

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Турнірну таблицю УПЛ після 4-го туру очолює "Десна". Чернігівська команда виграла всі матчі та має у своєму активі 12 очок. 

Слідом йдуть "Динамо" та "Шахтар", які мають по 10 та 9 очок відповідно. На четвертій позиції розташувалась "Ворскла" за 8 балами. П'яте місце у "Дніпра-1" - 7 набраних пунктів.

Останні два місця ділять "Маріуполь" та "Інгулець", у команд лише 1 бал після 4-го туру.

Українська Прем'єр-ліга

5-й тур

20 серпня

"Ворскла" - "Металіст 1925" 2:0

Голи: Чеснаков, 41, Ткачук, 55 (авт.)

21 серпня

"Верес" - "Минай" 1:0

Гол: Гегедош, 60

"Чорноморець" - "Шахтар" 0:3

Голи: Судаков, 34, Патрік, 45+7, Соломон, 90+4

Вилучення: Білошевський, 13

"Дніпро-1" - "Рух" 2:0

Голи: Ігнатенко, 27, Назаренко, 35
22 серпня

17:00 "Маріуполь" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 1"

19:30 "Колос" - "Олександрія". Трансляція - "Футбол 1"

21:30 "Динамо" - "Десна". Трансляція - "2+2"
23 серпня

19:30 "Львів" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"

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