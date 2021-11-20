УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 15-го туру чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 20 листопада, у 15-му турі УПЛ донецький "Шахтар" зіграє проти львівського "Руха"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У стартовому матчі 15-го туру УПЛ, який був зіграний вчора, 19 листопада, київське "Динамо" розгромно перемогло "Чорноморець" (6:1) і відірвалось від "Шахтаря" на 3 бали.
У "Шахтаря" є один матч у запасі. Сьогодні вони зустрінуться з львівським "Рухом".
Чемпіонат України з футболу
15-й тур
19 листопада
"Чорноморець" - "Динамо" 1:6
Голи: Ісаєнко, 44 - Буяльський, 27, 58 (пен.), Вітіньйо, 30, 37, Гармаш ,48, Кулач, 82
20 листопада
14:00 "Львів" - "Зоря". Трансляція - "Футбол 2"
17:00 "Шахтар" - "Рух". Трансляція - "Футбол 2"
19:30 "Дніпро-1" - "Олександрія". Трансляція - УНІАН
21 листопада
14:00 "Минай" - "Інгулець". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Ворскла" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Десна" - "Колос". Трансляція - "Футбол 1"
22 листопада
19:30 "Верес" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"
- 19 листопада київське "Динамо" розгромно перемогло одеський "Чорноморець" у першому матчі 15-го туру УПЛ.
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