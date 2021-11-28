УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
Сьогодні, 28 листопада, у 16-му турі УПЛ донецький "Шахтар" зустрінеться з "Інгульцем" з смт Петрове, а "Динамо" у своєму матчі перемогло "Минай"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Чемпіонат України з футболу
16-й тур
26 листопада
"Маріуполь" - "Львів" 0:1
Гол: Довгий, 61
27 листопада
"Минай" - "Динамо" 0:2
Голи: Циганков, 12 (пен.), Шапаренко, 90+6
"Чорноморець" - "Десна" 0:1
Голи: Тотовицький, 29
"Дніпро-1" - "Ворскла" 5:1
Голи: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихальонок, 58 - Кравчук, 84
28 листопада
14:00 "Інгулець" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 1"
17:00 "Рух" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"
19:30 "Колос" - "Верес". Трансляція - "Футбол 1"
29 листопада
19:30 "Олександрія" - "Зоря"
- 26 листопада у першому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" мінімально переміг "Маріуполь".
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