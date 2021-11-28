УПЛ: результати, розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Чемпіонат України з футболу



16-й тур



26 листопада



"Маріуполь" - "Львів" 0:1



Гол: Довгий, 61

27 листопада



"Минай" - "Динамо" 0:2



Голи: Циганков, 12 (пен.), Шапаренко, 90+6



"Чорноморець" - "Десна" 0:1



Голи: Тотовицький, 29



"Дніпро-1" - "Ворскла" 5:1



Голи: Гуцуляк, 1, 62, Довбик, 52, 54, Пихальонок, 58 - Кравчук, 84

28 листопада



14:00 "Інгулець" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 1"



17:00 "Рух" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Колос" - "Верес". Трансляція - "Футбол 1"



29 листопада



19:30 "Олександрія" - "Зоря"





26 листопада у першому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" мінімально переміг "Маріуполь".

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