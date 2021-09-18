УПЛ: результати та розклад матчів і трансляцій 8-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



"Динамо" у 7-му турі перемогло у Харкові "Металіст 1925" - 2:0. "Шахтар" у Києві з аналогічним рахунком розібрався з "Дніпром-1".



Кияни набрали 19 очок та зберегли лідерство. "Шахтар" залишився на відстані у 3 очка від динамівців.



Після заключного матчу 7-го туру "Верес" піднявся на 7-8 місце, яке ділить зі "Зорею". У команд по 11 очок.



"Львів" йде останнім.



Чемпіонат України



8-й тур



17 вересня



"Десна" - "Рух" 1:0



Гол: Тотовицький, 90

18 вересня



14:00 "Інгулець" - "Колос". Трансляція - "Футбол 2"



17:00 "Маріуполь" - "Шахтар". Трансляція - "Футбол 2"



17:00 "Дніпро-1" - "Верес". Трансляція - УНІАН



19:30 "Динамо" - "Олександрія". Трансляція - "2+2"

19 вересня



17:00 "Ворскла" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Зоря" - "Чорноморець". Трансляція - УНІАН



19:30 "Львів" - "Металіст 1925". Трансляція - "Футбол 1"