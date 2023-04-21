УПЛ: розклад 21-го туру чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 21 квітня, матчем "Колос" - "Зоря" стартує 21-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
21-й тур
21 квітня
15:00 "Колос" - "Зоря" (Setanta)
22 квітня
13:00 "Ворскла" - "Металіст" (Setanta)
15:00 "Верес" - "Минай" (Setanta)
17:00 "Динамо" - "Шахтар" (2+2)
23 квітня
13:00 "Львів" - "Металіст 1925" (Setanta)
15:00 "Кривбас" - "Чорноморець" (Setanta)
24 квітня
13:00 "Дніпро-1" - "Рух" (УНІАН)
15:00 "Олександрія" - "Інгулець" (Setanta)
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