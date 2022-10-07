Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 5-му турі прем'єр-ліги "Шахтар" переміг "Металіст" 6:1, набрав 13 очок та став одноосібним лідером. На другій позиції з 12 пунктами йде "Дніпро-1", який переграв "Львів" - 3:0. "Зоря", "Колос", "Олександрія" та "Верес" мають по 10 балів.

"Динамо" з 6 очками - дев'яте.

Українська Прем'єр-ліга

6-й тур

7 жовтня

15:00 "Верес" - "Металіст

17:00 "Колос" - "Інгулець"

8 жовтня

13:00 "Ворскла" - "Чорноморець"

9 жовтня

13:00 "Дніпро-1" - "Зоря"

15:00 "Кривбас" - "Минай"

17:00 "Динамо" - "Рух"

10 жовтня

15:00 "Олександрія" - "Металіст 1925"

*Офіційний транслятор УПЛ - Setanta Sports

Матч "Львів" - "Шахтар" перенесено

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