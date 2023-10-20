УПЛ: розклад матчів і трансляцій 11-го туру чемпіонату України

У турнірній таблиці "Динамо" після 7-х матчів набрали 15 очок і відстають від лідера, "Кривбаса", на 5 балів. У криворізької команди 20 очок за 10 проведених поєдинків. "Шахтар" зіграв 9 матчів і має 18 очок.