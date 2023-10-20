УПЛ: розклад матчів і трансляцій 11-го туру чемпіонату України
У п'ятницю, 20 жовтня, стартує 11-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів 11-го туру УПЛ доступні на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.
Чемпіонат України з футболу
11-й тур
20 жовтня
17:00 "Оболонь" - "Зоря" (OTT)
19:00 "Металіст 1925" - "Кривбас" (OTT)
21 жовтня
15:00 "Чорноморець" - "Минай" (OTT)
17:00 "Шахтар" - ЛНЗ (OTT)
19:00 "Олександрія" - "Колос" (OTT)
22 жовтня
13:00 "Верес" - "Рух" (УПЛ ТБ, Суспільне Спорт)
15:00 "Ворскла" - "Полісся" (OTT)
17:00 "Динамо" - "Дніпро-1" (2+2)
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У турнірній таблиці "Динамо" після 7-х матчів набрали 15 очок і відстають від лідера, "Кривбаса", на 5 балів. У криворізької команди 20 очок за 10 проведених поєдинків. "Шахтар" зіграв 9 матчів і має 18 очок.
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