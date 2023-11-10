УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 10 листопада, матчем "Колос" - "Минай" стартує 14-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Перед 14-м туром "Кривбас" набрав 27 очок та залишився на першому місці. Команда з Кривого Рогу випереджає "Дніпро-1", який також має 27 пунктів, лише за додатковими показниками. Третім з 26 балами йде "Полісся".
"Шахтар" з 24 очками - четвертий, проте донеччани зіграли на два матчі менше. "Динамо" має в запасі три гри та з 16 пунктами займає сьому позицію.
Трансляції матчів 13-го туру УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.
Українська Прем'єр-ліга
14-й тур
П'ятниця, 10 листопада
17:00 "Колос" - "Минай" (OTT)
Субота, 11 листопада
13:00 "Оболонь" - "Ворскла" (OTT)
15:00 "Полісся" - "Металіст 1925" (OTT)
17:00 "Олександрія" - "Верес" (OTT)
Неділя, 12 листопада
13:00 "Кривбас" - "Динамо" (Ютуб)
14:00 "Зоря" - ЛНЗ (Уніан)
17:00 "Чорноморець" - "Рух" (OTT)
19:00 "Шахтар" - "Дніпро-1" (OTT)
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