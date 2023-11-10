УПЛ: розклад матчів і трансляцій 14-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Перед 14-м туром "Кривбас" набрав 27 очок та залишився на першому місці. Команда з Кривого Рогу випереджає "Дніпро-1", який також має 27 пунктів, лише за додатковими показниками. Третім з 26 балами йде "Полісся".

"Шахтар" з 24 очками - четвертий, проте донеччани зіграли на два матчі менше. "Динамо" має в запасі три гри та з 16 пунктами займає сьому позицію.

Трансляції матчів 13-го туру УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.

Українська Прем'єр-ліга

14-й тур

П'ятниця, 10 листопада

17:00 "Колос" - "Минай" (OTT)

Субота, 11 листопада

13:00 "Оболонь" - "Ворскла" (OTT)

15:00 "Полісся" - "Металіст 1925" (OTT)

17:00 "Олександрія" - "Верес" (OTT)

Неділя, 12 листопада

13:00 "Кривбас" - "Динамо" (Ютуб)

14:00 "Зоря" - ЛНЗ (Уніан)

17:00 "Чорноморець" - "Рух" (OTT)

19:00 "Шахтар" - "Дніпро-1" (OTT)