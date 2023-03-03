УПЛ: розклад матчів і трансляцій 16-го туру чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 3 березня, матчем "Кривбас" - "Колос" стартує 16-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
16-й тур
П'ятниця, 3 березня
13:00 "Кривбас" – "Колос" (Setanta)
Субота, 4 березня
12:00 "Олександрія" – "Дніпро-1" (Setanta)
14:00 "Динамо" – "Інгульець" (2+2)
14:00 "Верес" – "Чорноморець" (Setanta)
Неділя, 5 березня
13:00 "Ворскла" – "Зоря" (Setanta)
13:00 "Металіст" – "Рух" (УНІАН)
14:00 "Металіст 1925" – "Шахтар" (Setanta)
Понеділок, 6 березня
13:00 "Львів" – "Минай" (Setanta)
- 27 лютого матчем між "Олександрією" та "Металістом 1925"після зимової перерви поновився чемпіонат України.
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