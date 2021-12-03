УПЛ: розклад матчів і трансляцій 17-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Після 16-ти матчів лідерами турнірної таблиці УПЛ продовжують бути "Динамо" та "Шахтар". У команд по 41 набраному балу. Кияни вище за різницею забитих-пропущених голів.



"Зоря" після перемоги над "Олександрією" перегнала "Ворсклу", в якої 31 очко, та піднялась на четверту позицію. Луганці відстають від СК "Дніпро-1" на 2 бали, у луганців 32 пункти.



На останній позиції розмістився "Маріуполь". В активі азовців лише 7 очок. Передостанній - "Минай", 10 набраних балів. Закарпатський клуб ділить це місце з "Інгульцем", в якого один матч у запасі.



3 грудня "Шахтар" зіграє проти "Львова" у стартовому матчі 17-го туру УПЛ. Початок о 17:00.



Чемпіонат України



17-й тур



3 грудня



17:00 "Шахтар" - "Львів". Трансляція - "Футбол 2"

4 грудня



14:00 "Верес" - "Динамо". Трансляція - "Футбол 2"



17:00 "Рух" - "Ворскла". Трансляція - "Футбол 2"



19:30 "Металіст 1925" - "Колос". Трансляція - "Футбол 2"

5 грудня



14:00 "Зоря" - "Інгулець". Трансляція - УНІАН



17:00 "Олександрія" - "Минай". Трансляція - "Футбол 1"



19:30 "Десна" - "Маріуполь". Трансляція - "Футбол 1"

6 грудня



19:30 "Дніпро-1" - "Чорноморець". Трансляція - "Футбол 2"

26 листопада у першому матчі 16-го туру чемпіонату України з футболу "Львів" мінімально переміг "Маріуполь".

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