УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Українська Прем'єр-ліга



3-й тур



6 серпня



19:30 "Металіст 1925" - "Чорноморець, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"



7 серпня



17:00 "Рух" - "Верес", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"



19:30 "Шахтар" - "Олександрія", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"



19:30 "Дніпро-1" - "Маріуполь", пряма трансляція на телеканалі УНІАН



8 серпня



19:30 "Зоря" - "Динамо", пряма трансляція на телеканалі "2+2"



19:30 "Ворскла" - "Львів", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"



9 серпня



19:30 "Десна" - "Інгулець", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"





30 липня у 2-му турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" розгромно переміг "Львів".

2 серпня у заключному матчі 2-го туру УПЛ "Зоря" розгромно перемогла "Інгулець". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb