УПЛ: розклад матчів і трансляцій 3-го туру чемпіонату України з футболу
У 3-му турі чемпіонату України з футболу "Динамо" зіграє проти "Зорі", а "Шахтар" зустрінеться з "Олександрією"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
3-й тур
6 серпня
19:30 "Металіст 1925" - "Чорноморець, пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
7 серпня
17:00 "Рух" - "Верес", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
19:30 "Шахтар" - "Олександрія", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"
19:30 "Дніпро-1" - "Маріуполь", пряма трансляція на телеканалі УНІАН
8 серпня
19:30 "Зоря" - "Динамо", пряма трансляція на телеканалі "2+2"
19:30 "Ворскла" - "Львів", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
9 серпня
19:30 "Десна" - "Інгулець", пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"
- 30 липня у 2-му турі Української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" розгромно переміг "Львів".
- 2 серпня у заключному матчі 2-го туру УПЛ "Зоря" розгромно перемогла "Інгулець".
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